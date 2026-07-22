CdS – De Bruyne ancora al centro del progetto Napoli: idea rientro per il primo agosto? La situazione

Kevin De Bruyne è ancora al centro del progetto azzurro, ed è atteso a Castel di Sangro per il 5 agosto. Il Napoli però, vorrebbe accelerare i tempi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la società vorrebbe l’ex City con sé già il primo agosto, giorno della celebrazione del centenario della società. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“A proposito di fascino e leggende delle Fiandre: diametralmente opposta è la situazione del suo grande amico De Bruyne, in vacanza come Romelu ma ancora al centro del progetto tinto d’azzurro. Allegri aspetta anche lui il 5 agosto in Abruzzo per vederlo all’opera e affrontare insieme il domani, ma il club vorrebbe che partecipasse alle celebrazioni dell’1 agosto per i 100 anni e sta valutando con Kevin la possibilità di un rientro leggermente anticipato. Si vedrà”.