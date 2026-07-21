Rrahmani: “Siamo liberi di comunicare con Allegri, abbiamo 3 obiettivi”

Il difensore azzurro Amir Rrahmani, ai microfoni di Sky ha dato le sue prime impressioni sul lavoro svolto dal neo mister azzurro Massimiliano Allegri: “Stiamo lavorando bene, sia con la palla che senza. Speriamo di fare queste due partite nel modo migliore. Il mister è una persona molto positiva. Ci sentiamo liberi di comunicare con lui. Non che con gli altri non succedesse, ma lo si vede da subito questa positività che ci serve. I nostri obiettivi sono tutti e tre: campionato, Champions, coppa”.