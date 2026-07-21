Meret: “Cercheremo di fare una grande stagione per i nostri tifosi, non dobbiamo porci limiti”

Alex Meret, portiere azzurro ed ex Udinese, a Radio Kiss Kiss ha parlato dal ritiro di Dimaro: “Allegri? Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. Lui sta puntando tanto sull’attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto tecnico per lui può determinare una partita o una stagione. Lavoriamo tanto con la palla per ritrovare il ritmo.

Qui sono arrivato molto giovane, non potevo immaginare di vincere due scudetti. Sono stati anni con tanti alti, qualche basso, ma ho sempre vissuto tutto con grande professionalità cercando di migliorare sempre e sono felice del percorso fatto e sono felice di ricominciare qui.

Obiettivi? Sicuramente cercare di fare una grande stagione per dare un’altra gioia ai nostri tifosi. E per me giocare il più possibile e dare una mano ai compagni. Dobbiamo arrivare in alto ovunque, non dobbiamo porci limiti, dobbiamo lavorare al meglio e poi vedremo cosa accadrà.

Futuro? Qui mi trovo molto bene e se c’è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio far bene come tutti“.