Fabbroni: “I giocatori sono più sereni, si sono liberati da un peso”

Il giornalista Mario Fabbroni, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale è intervenuto parlando dei primi giorni di ritiro azzurro: “Mi sembra di poter dire, che i giocatori siano più sereni. Come se fossero stati liberati da un peso, da un meccanismo di rapporti rigido. Attenzione, Conte ha raggiunto il secondo posto nel suo secondo anno. Ma probabilmente c’è una serietà di rapporti che alla lunga può stancare. L’elemento che si vede da queste prime giornate di ritiro azzurro è una serenità interiore, maggior leggerezza. Ma questa leggerezza non deve essere scambiata per altro. Deve tendere ad avere risultati parametrati al fatto che tu ti diverta. L’allenatore deve dare autorità da un lato e capacità di consiglio. Se Allegri porta spensieratezza, se arriva con maggior condivisione.

In questo momento il club sta attendendo. In giro non stanno succedendo grandi cose. L’affare migliore l’ha fatto la Fiorentina con Atta. Ci saranno sicuramente movimenti di mercato, ma in questa fase il Napoli deve capire quanto mettere sul mercato e come spendere. Dopo questi giorni di ritiro e di ricerca di sintonia, allora Allegri farà delle scelte. Anche dolorose, se dovrà dire ai giocatori di andare via o in prestito“.