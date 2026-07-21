Castagnini: “Il Napoli sa benissimo che ci interessa Zerbin, vorremmo trovare un’intesa”

Il ds del Frosinone Renzo Castagnini, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del mercato dei canarini: “Se succede di trovare un giocatore che ha già esperienza in Serie A lo prendiamo volentieri. Per quanto mi riguarda, secondo me non è importante: la carta d’identità conta poco. Conta la qualità e quello che i giocatori hanno dentro. Se li troviamo che conoscono la categoria siamo felici, altrimenti va bene lo stesso.

Zerbin è un giocatore che ha esperienza in Serie A e che ci interessa, il Napoli lo sa benissimo: stiamo portando avanti questa trattativa, speriamo vada in porto. Il giocatore va bene a noi e all’allenatore, trovare un’intesa sarebbe una buona cosa“.