Troise: “Meret sarà il titolare, Allegri sta curando la fase offensiva”

Il Napoli ha iniziato il ritiro di Dimaro, prima fase dell’estate azzurra e già si hanno diverse indicazioni, raccontate dal giornalista Ciro Troise.

Nel corso della trasmissione “Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro” il giornalista ha evidenziato diversi aspetti: “La situazione di Beukema è da monitorare, non si può fare una previsione. Ha una patologia cronica al tendine d’Achille. Il Napoli, al momento, non ha intenzione di intervenire sul difensore centrale, perché ci sono Marianucci, Rafa Marin e anche Olivera può giocare in quel ruolo.

Anguissa l’ho visto bene. Lui non è mai rientrato del tutto dopo l’infortunio, ha giocato col contagocce anche nel finale di stagione. Ma mi sembra un giocatore in buone condizioni e questa non è una cosa scontata.

Penso che il portiere titolare sarà Meret. Allegri ha fatto capire che sarà un titolare e una riserva. Se dovessero arrivare proposte congrue per Milinkovic-Savic, il Napoli le valuterà con grande attenzione. C’è l’Hull City, ma anche il Leeds se non dovesse prendere Suzuki dal Parma. Ci sono dei nomi che si stanno valutando in caso di partenza del serbo, ma se non si cede non si può operare in entrata.

I primi due giorni di allenamento sono stati incentrati molto di più sulla fase offensiva, con delle esercitazioni che hanno impegnato gli esterni su entrambe le fasce e i centravanti. Sicuramente è troppo presto per dare una valutazione. Ma allo stesso tempo si è anche notato che Allegri ha provato soltanto la difesa a quattro e non a tre e potrebbe utilizzarla anche nella prima amichevole di mercoledì contro l’Arezzo”.