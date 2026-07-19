Napoli, festa del centenario da record: corteo, leggende azzurre e maxi show in città

La SSC Napoli prepara una celebrazione senza precedenti per festeggiare il centenario del club. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, sono in fase di definizione gli ultimi dettagli di un evento che coinvolgerà tutta la città e vedrà protagonisti sia la squadra attuale sia le grandi leggende della storia azzurra.



Il programma prevede un grande corteo con partenza da piazza Carità e arrivo in piazza del Plebiscito, dove andrà in scena lo spettacolo principale tra installazioni, gigli, fuochi d’artificio e momenti dedicati alla storia del Napoli. La manifestazione, organizzata direttamente dalla società azzurra, potrà contare anche sul sostegno delle istituzioni.



Regione Campania e Comune di Napoli hanno infatti previsto un investimento complessivo di circa 500mila euro per contribuire alla realizzazione dell’evento. La delibera è stata approvata il 13 luglio su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessora Teresa Armato, dopo la richiesta ufficiale presentata dal Napoli alla Regione e al Comune per sostenere un appuntamento considerato di grande rilevanza internazionale.