Il Mattino: Allegri sceglie Meret, rinnovo sempre più vicino

Alex Meret sarà il punto di riferimento tra i pali del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Massimiliano Allegri ha già individuato nel portiere friulano il titolare della sua squadra, confermandogli piena fiducia nonostante il contratto sia in scadenza.

Il futuro dell’estremo difensore potrebbe essere definito a breve. Il quotidiano spiega infatti che il tema del rinnovo potrebbe finire sul tavolo durante il prossimo incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Federico Pastorello, previsto inizialmente per discutere della situazione di Romelu Lukaku, anch’egli assistito dal procuratore.

Meret percepisce attualmente uno stipendio da circa 4,6 milioni di euro e, in caso di accordo, firmerebbe il suo terzo rinnovo con il Napoli. Arrivato in azzurro nel 2018, il portiere ha già prolungato il contratto in due occasioni e continua a essere considerato un elemento centrale del progetto tecnico, con Allegri deciso ad affidargli ancora una volta le chiavi della porta azzurra.