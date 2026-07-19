GDS – Allegri prova il 4-3-3 a Dimaro. I dettagli

Il ritiro del Napoli è ormai cominciato e prosegue in maniera spedita. I partenopei infatti hanno iniziato ufficialmente la loro avventura con Max Allegri che sta già provando i primi meccanismi per creare il suo Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, oggi gli azzurri si sono esercitati molto su possesso palla e pressing per cercare di sviluppare un gioco reattivo ed efficace e il modulo sembra ruotare intorno a un 4-3-3 che ha sempre contraddistinto i partenopei in questi anni.

Al momento sono vari i giocatori che stanno cercando di impressionare positivamente il tecnico ex Milan, in particolare Lindstrom, ma è ancora troppo presto per capire chi sarà protagonista nel nuovo Napoli e chi verrà messo ai margini del progetto.