Elmas: “Napoli resterà sempre speciale”

Dopo il ritorno al Lipsia, conseguenza della decisione del Napoli di non esercitare il diritto di riscatto, Eljif Elmas è tornato a parlare della sua esperienza in azzurro. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, il centrocampista macedone ha spiegato di aver accolto la scelta del club con serenità, senza alcun rancore.

“Il Napoli ha fatto le proprie valutazioni tecniche ed economiche e le rispetto pienamente”, ha raccontato Elmas, sottolineando come situazioni di questo tipo facciano parte delle normali dinamiche del calciomercato.

Nel corso dell’intervista, il macedone ha riservato parole di grande stima ad Antonio Conte, definendolo un allenatore capace di trasmettere la cultura del lavoro quotidiano.

“Per me è stato un altro maestro. Ci ricordava sempre che non bisognava mai rilassarsi, neppure dopo una vittoria. Ho disputato 44 partite con lui e ne sono orgoglioso. Ha dato tantissimo al Napoli, soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione difensiva”. Elmas ha poi ammesso di essere rimasto sorpreso dall’addio del tecnico salentino. “Pensavo che sarebbe rimasto. Non aveva mai dato l’impressione di voler andare via, ma evidentemente ha ritenuto che il suo futuro fosse altrove, proprio come sto facendo io oggi”.