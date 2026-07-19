Elmas: “Conte è stato un maestro, Allegri uomo giusto per il Napoli”

Elif Elmas ha concluso la sua avventura a Napoli tornando al Lipsia dopo il mancato riscatto da parte della società azzurra.

Il calciatore macedone ha espresso il proprio rammarico e sottolineato l’importanza di mister Conte per la sua crescita: “Lo accetto, fa parte del gioco. Io non ho recriminazioni, né rimpianti. Ed è giusto che il Napoli abbia fatto le proprie valutazioni. Conte è stato un maestro per me. Per lui non era sufficiente un giorno di lavoro per raggiungere certi risultati. Ripeteva sempre che non ne bastavano neppure due o tre. Diceva che alla base di tutto c’è il lavoro costante e continuo e che non dovevano esserci momenti di pausa, per rilassarsi dopo una vittoria. Quello che si fa ogni giorno porta alla vittoria o alla sconfitta. Ho giocato 44 partite con lui e ne sono fiero. Lui è molto attento alla parte difensiva del lavoro che non coinvolge solo i difensori ma tutta la squadra in campo. Il mister ha dato tanto al Napoli.

Onestamente è stata una sorpresa la separazione di mister Conte. Non aveva mai dato questi segnali ed ero certo che alla fine sarebbe rimasto, che avrebbe continuato nel Napoli. Ma anche lui avrà pensato che il suo futuro non era lì, che andava costruito altrove. Come sto facendo io adesso. Se ho pensato che potesse lasciare dopo Bologna-Napoli? Il clima era particolare, ma in fondo ho solo atteso che si realizzassero gli eventi. Senza voler entrare nei dettagli della situazione che si era creata. Napoli dà felicità ed emozioni. Ogni calciatore dovrebbe nella sua vita vivere l’esperienza di giocare in una città che vive per il calcio. Allegri? Sono certo sia l’uomo giusto per il Napoli e Napoli“.