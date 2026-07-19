Decibel Bellini lascia il Napoli dopo 16 anni

Si chiude dopo oltre sedici anni l’esperienza di Decibel Bellini come speaker ufficiale del Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bellini con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, nel quale ha rivelato che il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha comunicato la decisione di non rinnovare il contratto.

Per oltre un decennio e mezzo, Bellini è stato la voce dello stadio San Paolo, poi Diego Armando Maradona, accompagnando i tifosi in alcuni dei momenti più importanti della storia recente del club, tra vittorie, delusioni e due Scudetti.

Nel suo messaggio ha voluto ringraziare innanzitutto i sostenitori azzurri, ricordando l’affetto ricevuto in tutti questi anni e il privilegio di aver vissuto da vicino le emozioni del Napoli. Tra i ricordi più intensi ha citato anche la storica notte del 4 maggio 2023, quando annunciò la conquista del terzo Scudetto con una frase diventata simbolo di quella festa. Pur esprimendo amarezza per la conclusione del rapporto professionale, Bellini ha ribadito che il suo legame con il Napoli resterà immutato, salutando i tifosi con un messaggio d’affetto e chiudendo con il suo immancabile: “Sempre e comunque, Forza Napoli”.