De Napoli: “Allegri un vincente, sa come si vince”

L’ex calciatore azzurro Nando De Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Allegri è un allenatore vincente, ha dimostrato il suo valore in carriera: il Napoli ha fatto un buon acquisto. Lui e Conte sono due vincenti, due allenatori che hanno conquistato tanto. Conte forse ha un carattere ancora più acceso, più sanguigno, ma anche Allegri sa imporsi e trasmettere le sue idee. Alla fine contano i risultati, e loro hanno dimostrato di saper vincere.

McTominay si è inserito benissimo a Napoli, ha capito la città, il pubblico e l’ambiente. È un giocatore di grande valore e penso possa fare ancora meglio. Il motivo è anche tattico. Con un allenatore come Allegri può crescere, perché ancora più di Conte punta molto sugli inserimenti da dietro e sulla trequarti.

De Bruyne e Lukaku sono due grandi campioni, nessuno può mettere in dubbio il loro valore. Però io guarderei avanti e punterei sui giovani. Per età e prospettiva farei scelte diverse: il Napoli deve costruire il futuro. Rabiot ad esempio sarebbe un grande acquisto. È un giocatore importante, lo ha dimostrato anche con la Francia. Ha qualità, esperienza internazionale e conosce già il calcio di Allegri. Se dovesse arrivare, sarebbe sicuramente un rinforzo di livello“.