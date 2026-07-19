Corriere dello Sport: Rafa Marin resta al Napoli, Allegri lo blinda

Il futuro di Rafa Marin sarà ancora in azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso di confermare il difensore spagnolo, escludendo definitivamente l’ipotesi di una cessione durante questa sessione di mercato.

La scelta è stata condivisa da Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Giovanni Manna, che considerano il centrale una risorsa importante per il reparto arretrato. A pesare sulla decisione sono state anche le condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, che hanno reso ancora più preziosa la presenza di Rafa Marin in rosa.

Nel corso dell’allenamento di ieri il difensore ha riportato un lieve trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, ma, come evidenzia il quotidiano, l’allarme è rapidamente rientrato. Marin ha lasciato il campo senza particolari preoccupazioni e le sue condizioni non destano apprensione.