Corriere dello Sport: Rafa Marin resta al Napoli, Allegri lo blinda

Scritto da:
Fabiana Saviano
-
CASTEL DI SANGRO, ITALY - AUGUST 03: SSC Napoli Player Rafa Marin in action during the friendly match between SSC Napoli and Girona at Stadio Teofilo Patini on August 03, 2024 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il futuro di Rafa Marin sarà ancora in azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso di confermare il difensore spagnolo, escludendo definitivamente l’ipotesi di una cessione durante questa sessione di mercato.

La scelta è stata condivisa da Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Giovanni Manna, che considerano il centrale una risorsa importante per il reparto arretrato. A pesare sulla decisione sono state anche le condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, che hanno reso ancora più preziosa la presenza di Rafa Marin in rosa.

Nel corso dell’allenamento di ieri il difensore ha riportato un lieve trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, ma, come evidenzia il quotidiano, l’allarme è rapidamente rientrato. Marin ha lasciato il campo senza particolari preoccupazioni e le sue condizioni non destano apprensione.

Articolo precedenteDecibel Bellini lascia il Napoli dopo 16 anni
Articolo successivoBuongiorno, consulto in Spagna: il Napoli attende la decisione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE