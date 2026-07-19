Corriere dello Sport: il Napoli di Allegri cambia volto, prove tattiche in ritiro

Il Corriere dello Sport dedica uno spazio al Napoli nell’edizione odierna, soffermandosi sul lavoro di Massimiliano Allegri, impegnato a plasmare la squadra in vista della nuova stagione.
Il quotidiano evidenzia come il tecnico livornese stia sperimentando diverse soluzioni tattiche durante il ritiro, valutando anche nuove posizioni per alcuni calciatori. Tra le novità c’è l’impiego di Vergara nel ruolo di mezzala, oltre alle prove con il 4-3-3, modulo che potrebbe diventare una delle alternative del nuovo Napoli.
In apertura, il Corriere dello Sport riserva invece ampio spazio alla finale del Mondiale, con Lionel Scaloni a caccia del secondo titolo consecutivo, un’impresa riuscita nella storia soltanto a Italia e Brasile.