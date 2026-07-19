Buongiorno, consulto in Spagna: il Napoli attende la decisione

Il Napoli attende novità sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, che nelle prossime ore volerà in Catalogna per sottoporsi a un consulto specialistico con il professor Ramon Cugat. Il difensore azzurro si è fermato alla vigilia del ritiro estivo di Dimaro Folgarida, con un problema al ginocchio arrivato in modo improvviso e inatteso.
Secondoquanto riportato da Il Mattino, il futuro immediato del centrale dipenderà proprio dall’esito della valutazione in Spagna. Se le terapie conservative dovessero funzionare, evitando l’intervento chirurgico, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in circa 40-50 giorni.
Lo scenario cambierebbe invece in caso di risposta negativa delle terapie: a quel punto sarebbe necessario ricorrere all’operazione, con tempi di recupero più lunghi, stimati intorno ai tre mesi. L’eventuale assenza prolungata di Buongiorno rappresenterebbe una complicazione importante per il Napoli, che rischierebbe di perdere uno dei suoi punti di riferimento difensivi proprio nella fase iniziale della stagione.