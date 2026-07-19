Areniello: “Napoli su Solet, l’Udinese fissa il prezzo”

Alessandro Buongiorno rischia di operarsi al ginocchio, stando diversi mesi fermo e per ovviare a ciò, il Napoli avrebbe già adocchiato il calciatore per sostituire l’ex Toro.

Il giornalista Armando Areniello ha fatto il punto evidenziando come l’interesse sia importante: “Il Napoli si è inserito nella corsa per Solet, calciatore dell’Udinese. L’interesse degli azzurri nasce soprattutto a causa dello stop di Alessandro Buongiorno. Il centrale rischia di tornare in condizione soltanto nel 2027. Per questo motivo i campani si stanno guardando intorno. Venticinque, trenta milioni di euro è la valutazione dell’Udinese per Solet. Il Napoli ha fatto un sondaggio, non possiamo dire per certo che il calciatore approderà alla corte del presidente e imprenditore Aurelio De Laurentiis. Non è da escludere una contropartita tecnica. Ci sono tanti nomi in uscita dai campani. Penso a Cajuste e a tanti altri. Ma bisogna vedere quali giocatori potrebbero finire nel mirini dei Pozzo“.