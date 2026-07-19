Adani: “Dietro le mie telecronache c’è uno studio e non voglio cambiare”

La telecronaca di Lele Adani per la RAI nel match tra Inghilterra e Argentina è finita in un vortice di critiche da parte di giornalisti e cittadini.

L’ex difensore della Nazionale, intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato in merito sottolineando che non vi saranno cambiamenti nel suo modo di raccontare lo sport: “Quando metto le cuffie allo stadio e prendo il microfono, so chi l’ha portato prima di me. Ma proprio per questo la profondità del racconto e dell’analisi deve essere totale. Anticipare di un anno l’esplosione della Norvegia, capace di far fuori il Brasile palleggiandogli in faccia, non è forse un servizio pubblico completo? Ma fa comodo parlare solo del resto. Se vuoi tornare a giocare a calcio devi andare sui campi e parlare di calcio, lasciando che i ragazzi siano travolti di nuovo da tutto ciò che fa rivivere la magia. Io la vedo così, amo il calcio, studio, mi preparo, lo vivo al massimo delle mie possibilità. E non voglio cambiare”.