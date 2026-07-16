Romano – Napoli, pronta l’offerta al Boca per Zeballos: 10 milioni di euro. I dettagli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità riguardanti la trattativa tra il Napoli ed il Boca Juniors per Exequiel Zeballos. Secondo quanto da lui raccontato sul proprio canale YouTube, è in partenza l’offerta dei partenopei per gli argentini: 10 milioni di euro. Il calciatore sogna di vestire l’azzurro ed ha trovato un accordo da mesi. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Sta partendo l’offerta del Napoli al Boca Juniors per Exequiel Zeballos. La proposta preparata nei giorni scorsi dopo aver raggiunto l’accordo con il giocatore è di 10 milioni agli argentini. Quest’intesa, blindata da mesi, è il motivo per cui il calciatore ha rifiutato 20 milioni in 4 anni netti da parte del Cska Mosca e non ha ceduto alla chiamata di un club tedesco. Zeballos sogna di essere un calciatore del Napoli. Il discorso è in piedi e l’offerta sta partendo. Poi starà al Boca se accettare, ma l’esterno vuole l’azzurro, vive nel sogno di Diego Armando Maradona”.