Il Mattino – Futuro Lukaku, la confidenza agli amici: “C’è una piccola apertura alla Turchia”

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Il belga è uno dei possibili partenti del Napoli, visto che ha lo spazio precluso da Rasmus Hojlund. E le pretendenti certamente non mancano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il calciatore avrebbe timidamente aperto al trasferimento in Turchia. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Occhio alla situazione di Lukaku: amici vicini al calciatore confermano una timida apertura al trasferimento in Turchia in caso di ottime condizioni economiche. In corsa ci sarebbe il Fenerbahce, più del Besiktas, ma la trattativa è tutta da mettere in campo ora che il Mondiale è finito da un po’ e il calciatore ha fatto ritorno in Belgio per qualche giorno in famiglia”.