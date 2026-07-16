Il Mattino – Dal San Carlo arrivano due lezioni di stile da parte di Allegri. Il racconto

Massimiliano Allegri ha dato una lezione di stile nella sua conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo. Qui, il nuovo allenatore del Napoli ha dimostrato la sua signorilità in due aspetti: non rispondendo alle critiche del boss del Milan Gerry Cardinale; elogiando il lavoro di Antonio Conte in azzurro. Il segno di un approccio più calmo, pacato, anche ironico. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“La prima lezione riguarda Cardinale: zero repliche al boss che vuole tornare a vedere «il Milan che gioca per vincere e non che gioca per non perdere». Il rapporto con la dirigenza rossonera è stato sofferto al di là del risultato finale (quinto posto e zona Champions sfumata per un punto) perché altrimenti non sarebbe servito un mese per la rescissione contrattuale. La seconda, più importante, riguarda indirettamente una parte dell’ambiente di Napoli che dopo la conquista della Supercoppa nello scorso dicembre aveva messo Conte incredibilmente nel mirino, dimenticando quanto pesante fosse il fardello dei tanti infortuni. Un condizionamento che non ha impedito al Napoli di piazzarsi al secondo posto, con un vantaggio di 3 punti sulla Roma, 5 sul Como, 6 sul Milan e 7 sulla Juve. Allegri ha sottolineato: «Conte ha fatto due anni straordinari». Gli applausi dal palco, dove era schierata tutta la dirigenza, e dalla platea saranno stati più o meno convinti ma hanno accompagnato le parole del nuovo allenatore del Napoli, che anni fa, quando raccolse l’eredità di Antonio alla Juve, aveva evidenziato un aspetto. «Aver trovato un gruppo con regole, disciplina e grande cultura del lavoro», scrisse Max nel libro “È molto semplice”, con le sue 32 regole per creare una squadra solida moralmente e tecnicamente e partire alla conquista di trofei”.