Gazzetta – Napoli, ci sono circa 30 milioni in ingaggi lordi da smaltire. Il solo Lukaku vale più di un terzo

Quanto pesano gli stipendi in eccesso per i club di Serie A! L’edizione odierna de La Gazzeta dello Sport ha reso nota una delle diverse problematiche che sta affliggendo i club di Serie A dal completare grandi investimenti: l’enormità degli stipendi degli esuberi. La loro somma totale, si aggira sui 170 milioni di euro totali, circa il 10/12% del monte ingaggi complessivo. Tra i club con un importante peso sul groppone figura anche il Napoli, che ha circa 30 milioni in stipendi lordi da smaltire ed il calciatore più “pesante” a bilancio: Romelu Lukaku, che costa oltre 11 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Spicca Lukaku, che grava con un ingaggio di 11,5 milioni lordi, nonostante i benefici fiscali del Decreto Crescita. Poi Milinkovic-Savic, Olivera, Mazzocchi, Marianucci, Lindstrom, Cajuste, Folorunsho, Ngonge, Cheddira e un gruppo di giovani reduci dalla Serie C. Il Napoli, a differenza di altre big, non dispone ancora di una seconda squadra che gli consenta di gestire con maggiore efficienza i giovani prospetti: De Laurentiis dovrebbe farci un pensierino”.