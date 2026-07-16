Gazzetta – Allegri, le scelte per la difesa: Meret confermato in porta, si va verso la retroguardia a 4

Quali saranno le proposte di Max Allegri per la difesa del Napoli? In porta, riporta La Gazzetta dello Sport, sarà data fiducia ad Alex Meret, il portiere dei due scudetti. Sulla carta c’è la difesa a 4, ma vanno tagliati degli elementi: possibile l’addio di Olivera e Mazzocchi in caso di offerta, così come quello di uno dei cinque centrali a disposizione. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Alex Meret è il portiere dei due scudetti e si riprende quel che aveva dovuto lasciare: le gerarchie inducono a sospettare che il titolare torni a essere lui e che il suo vice entrerà nelle legittimerotazioni. Il Napoli di Allegri dovrebbe – vorrebbe – giocare a quattro: non mancano gli esterni bassi (Di Lorenzo, Mazzocchi, Olivera, Gutierrez, Spinazzola) e neppure la versatilità di chi può essere impiegato sia su una fascia che sull’altra. Ma i tagli sono necessari ovunque e se il mercato dovesse offrire opportunità ad Olivera e a Mazzocchi, il congedo diventerà naturale. I centrali sono cinque, quattro sono destinati a cominciare la stagione – Rrahmani, Buongiorno, Beukema e Rafa Marin – e Marianucci dovrebbe invece costruirsi ancora giocando altrove: ha un’età dalla sua (22 trauna settimana) e la fame giusta di chi vuole imparare per poterci poi riprovare”.