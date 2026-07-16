Gazzetta – Allegri, le scelte per il centrocampo: intoccabili Lobotka e McTominay. Da valutare De Bruyne e Anguissa

Quali saranno le scelte di Max Allegri per il centrocampo del Napoli? Un reparto che porta con sé uomini di grande qualità, ma anche diversi dubbi legati ad età, ingaggio e potenziale impiego. È il caso (su tutti) di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. Se Lobotka, McTominay e Vergara sono al momento blindati, non si può dir la stessa cosa di loro due. In caso di uscita, gli attenzionati sono i soliti: Adrien Rabiot e Richard Rios. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Sei centrocampisti diventeranno riferimento inevitabile, però nella mezza dozzina di alta qualità si annidano dubbi che sono legati alle variabili di questi 45 giorni in cui Manna sarà impegnato senza soluzione di continuità: Lobotka è intoccabile, inutile avvicinarsi; chi tocca McTominay rischia, per volontà di Adl, di Allegri e del ds; Vergara è il futuro e Gilmour una garanzia: il Napoli deve intuire le reali possibilità fisiche di De Bruyne e di Anguissa, non figure marginali, e solo seuno dei due o entrambi dovessero lasciare perplessità o avvertirne, diventerebbe automatico (ri)allacciare i contatti con Richard Rios e con Adrien Rabiot, sui quali non è neppure necessario dilungarsi, da sempre dentro l’elenco di pretendenti ad un ruolo che però andrebbe liberato”.