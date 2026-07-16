FOTO – Pizza per Allegri prima del raduno: ecco dove è stato pizzicato l’allenatore

Pizza per Massimiliano Allegri nel giorno antecedente al raduno pre Dimaro. Il nuovo allenatore del Napoli è stato pizzicato presso la pizzeria Impasto 55, dove ha avuto modo di cenare. A renderlo noto è stato lo stesso locale attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Di seguito, ecco quanto riportato. “Allegri non poteva che scegliere Impasto 55 per la sua prima pizza napoletana. D’altronde, la tradizione continua: prima di lui anche Antonio Conte era di casa da noi. Un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura… e sempre Forza Napoli!”