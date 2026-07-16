CdS – Laterale destro, Favasuli in pole. Sul taccuino anche Fortini

Una delle priorità del mercato del Napoli in entrata è quella del laterale destro, un vice Di Lorenzo. Ma, se nelle scorse settimane sono girati diversi nomi, ora in pole sembra esserci la figura di un classe 2004 del Catanzaro: Costantino Favasuli. Rimane però in corsa Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Poteva essere Khalaili, potrebbe essere comunque Dodô della Fiorentina (che è in scadenza), ma oggi c’è un nome in pole, un giocatore a sorpresa che sta scalando le gerarchie di gradimento del club: è Costantino Favasuli, classe 2004, rivelazione del Catanzaro in B con Aquilani in panchina. Un esterno a tutta fascia che ha già esordito in Nazionale per il quale non sarà difficile, nel caso, trovare l’intesa economica. Il suo agente è Mario Giuffredi che proprio a inizio settimana aveva incontrato il Napoli per definire il rinnovo di Vergara. Favasuli in pole, dunque. Ma nell’elenco di Manna c’è anche Niccolò Fortini della Fiorentina, altro Under (2006) che, come Favasuli, non occuperebbe posto in lista Serie A. Un dettaglio non trascurabile nei ragionamenti del Napoli per la costruzione dell’organico della prossima stagione”.