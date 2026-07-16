CdS – Fissata la data del rientro dei reduci dal Mondiale: McTominay in ritiro a luglio, i belgi ad agosto

Con il ritorno di Hojlund, Di Lorenzo ed altri big a Castel Volturno, all’appello mancano (e mancheranno per un po’) i reduci del Mondiale. Questi, come riporta Il Corriere dello Sport, rientreanno a ritiro già avviato. I primi a far ritorno alla base saranno coloro che sono usciti nel corso della fase a gironi, ovvero McTominay, Gilmour e Olivera. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il gruppo, però, non sarà ancora al completo. Mancano infatti i giocatori impegnati fino a pochi giorni fa al Mondiale, che usufruiranno di un periodo di ferie supplementare. I primi a raggiungere i compagni saranno Olivera e McTominay, attesi intorno al 27 luglio. Con loro ci sarà anche Gilmour, che negli Stati Uniti aveva seguito da vicino la Scozia ma che dovrà essere valutato dopo l’infortunio che gli ha impedito di partecipare alla competizione. Tornerà in azzurro anche Lang. L’olandese rientra dopo il prestito al Galatasaray e un Mondiale vissuto quasi interamente ai margini: appena sette minuti complessivi, tanta panchina, compresa l’eliminazione ai rigori contro il Marocco. Gli ultimi ad aggregarsi saranno invece i due belgi, Lukaku e De Bruyne. Entrambi raggiungeranno il Napoli direttamente a Castel di Sangro, il 5 agosto“.