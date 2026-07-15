Sky – Zeballos, il Napoli sostiene di avere un impegno con il giocatore. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha svelato alcune novità riguardanti la trattativa del Napoli per Exequiel Zeballos, ala di proprietà del Boca Juniors nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale. Secondo quanto riportato, il Napoli non avrebbe confermato una voce argentina relativa ad un’offerta di 8 milioni di dollari. Invece, ha confermato di avere un impegno con il giocatore. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Zeballos è un investimento: è un ragazzo di grande qualità, un esterno offensivo che si aggiungerà alla batteria di ali che il Napoli già possiede. In Argentina parlano di un’offerta di 8 milioni di dollari. Il Napoli non ha confermato, sostiene però di avere un impegno con il giocatore. Dunque, sarà una questione di trovare il giusto incastro tra le volontà del Boca e quelle dei partenopei di prendere il giocatore in scadenza a dicembre”.