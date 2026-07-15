Sky – Il Napoli prenderà un vice Di Lorenzo. Favasuli tra i nomi in lista

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale. Qui, ha parlato a proposito dell’interesse del Napoli per Costantino Favasuli, terzino di proprietà del Catanzaro. Secondo quanto da lui riportato, gli azzurri investiranno per l’inserimento di un laterale in rosa, e il nome del classe 2004 è presente nel taccuino di Manna. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli ha bisogno di un vice Di Lorenzo, è lì che cercherà un rinforzo. Si è parlato di Favasuli del Catanzaro e che l’anno scorso ha fatto molto bene. Non è sicuramente l’unico nome che gli azzurri hanno individuato in quella zona”.