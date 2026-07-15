Schira – Lang-Fiorentina, nulla di concreto. L’olandese non è un obiettivo di mercato

Noa Lang non è un obiettivo della Fiorentina, nonostante le diverse voci che parlano di un possibile passaggio dell’olandese di proprietà del Napoli in maglia viola. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di come l’ex Psv potesse rientrare nei piani di Grosso, con tanto di un possibile scambio con Dodô. Ora, queste trovano una secca smentita da parte del giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira. Su X, ha svelato che il calciatore non è nella lista di Paratici per rafforzare i toscani. Di seguito, ecco quanto riportato. “Nonostante le voci, l’ala del Napoli Noa Lang non è un obiettivo di mercato della Fiorentina per il mercato estivo”.