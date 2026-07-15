Schira – Hasa, non c’è accordo tra Napoli e Frosinone: trattativa in stand-by

La trattativa tra il Napoli e il Frosinone per il prestito di Luis Hasa è attualmente in stand-by. Sembrava un trasferimento già siglato, con il classe 2004 pronto a partire per l’esperienza con i ciociari. Invece, non è stato trovato un accordo tra le due società. Motivo per cui, le discussioni per un suo trasferimento sono ferme. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira su X. Di seguito, il tweet. “Non c’è un accordo tra il Frosinone e il Napoli per Luis Hasa. I contatti sono attualmente in stand-by”.

🚨 Excl. – There is no agreement between #Frosinone and #Napoli for Luis #Hasa. The talks are currently in stand-by. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2026