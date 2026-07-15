Il Mattino – Il Napoli di Allegri: tutti importanti e senza gerarchie, ma senza temere il peso della pressione

Una squadra in cui siano tutti importanti, senza differenze. Ma, allo stesso modo, non temendo la pressione dell’ambiente. L’edizione odierna de Il Mattino parla a proposito della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Qui, si è tratteggiato uno degli aspetti del suo modo di vedere il calcio: i cavalli di razza si vedono alla fine. Di seguito, ecco quanto raccontato

“Attacco, difesa, centrocampo e portieri: tutti sono importanti, nessuna differenza e nessuna gerarchia. E se dovesse arrivare anche qualche “scazzo” con il presidente si dice pronto. Non teme l’ambiente e non teme la pressione. “Acciughina” sì, ma con le spalle larghe. Nell’anno del centenario del Napoli non vuole sbagliare. Senza abbandonare mai la sua filosofia: i cavalli di razza si vedono al traguardo. Basta che si piazzino anche solo con il musetto davanti. Ma l’impressione è che qui Allegri sia arrivato anche con la voglia di staccarsi di dosso l’etichetta di mero “risultatista”. E questo sì, potrebbe arrivare anche con ‘halma’”.