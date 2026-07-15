Il Mattino – Altro che “halma”. Allegri a Napoli vuole vincere

Massimiliano Allegri non grida alla calma: punta al futuro e a vincere con il Napoli. È così che l’edizione odierna de Il Mattino parla della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico degli azzurri. Un evento in cui si è parlato di obiettivi e di voler portare successi, non volendo invece parlare di moduli, uomini o mercato. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Altro che “halma”, rigorosamente con la “C” aspirata alla livornese. Massimiliano Allegri ha già fretta di salire in sella al suo nuovo Napoli e puntare dritto verso il futuro. Nella magica cornice del palco del teatro San Carlo non si nasconde dietro al sipario, ma si mette in mostra senza troppi giri di parole. È arrivato a Napoli per vincere, anche perché l’ultima stagione flop alla guida del Milan gli brucia eccome. Lo ammette lui stesso, così come promette ai napoletani una sorta di “riscatto” dopo l’annata horror 1997-98 vissuta da calciatore (quella dei 14 punti) e quelle da avversario sulla panchina della Juventus (l’indimenticabile dei 91 punti del Napoli di Sarri). Non vuole parlare di moduli, di uomini o di mercato. Per quello c’è tempo. Guarda al futuro Allegri, ma con la giusta moderazione. Nessuna accelerata e pure nessuno slogan come quelli dei suoi predecessori”.