Gazzetta – De Bruyne e Lukaku non più al livello di sempre. ADL rifletta sulla loro conferma

Possono ancora oggi Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku incidere per il Napoli? Una domanda che sarà tra le più calde dell’estate. A tal proposito, ne ha scritto La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto raccontato, la società deve interrogarsi sull’attuale livello dei belgi, che sembrano non poter garantire le prestazioni dei giorni migliori. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Sappiamo bene cosa sia stato De Bruyne per il calcio europeo, e quindi mondiale, negli ultimi dieci anni. E conosciamo anche le qualità di Lukaku, un centravanti che—almeno nel nostro campionato—ha spostato spesso gli equilibri. Il Napoli, però, deve riflettere su ciò che questi due campioni sono, non su quello che sono stati, prima di decidere se lasciarli nelle mani di Allegri oppure cercare una strategia affinché le strade si separino. Li abbiamo visti entrambi al Mondiale americano: De Bruyne, per quanto possiamo ammirarne la classe, non ha ritmo e forza (il Belgio ha giocato la sua partita forse migliore quando Garcia lo ha lasciato fuori, e chissà se è stato un caso); Lukaku è stato sì incisivo, però subentrando nei finali di partita. Entrambi hanno dato la sensazione di poter forse dare ancora qualcosa, ma senza continuità, senza nemmeno avvicinare gli antichi splendori. E allora, considerati i costi dei loro ingaggi, è giusto che De Laurentiis faccia una riflessione sulla loro conferma. Allegri sa gestire le stelle, ma è uomo di mondo e di azienda: se il presidente gli spiegherà che non è il caso ditenerli a Napoli, capirà”.