Dall’Argentina – Zeballos, il Boca Juniors ha accettato l’offerta del Napoli. I dettagli

Exequiel Zeballos al Napoli? La chiusura della trattativa sembra avvicinarsi sempre di più. Secondo quanto riportato dal portale argentino La Voz, il Boca Juniors avrebbe infatti accettato la proposta degli azzurri per mettere sotto contratto l’argentino. Questa, sarebbe di circa 8 milioni di euro, e avrebbe convinto gli Xeneizes. Al calciatore era anche stato offerto un rinnovo di contratto, però rifiutato. D’altronde, Zeballos ha già trovato un accordo con il Napoli per un quinquennale da 1,3 milioni a stagione. Ora, l’unico ostacolo sembra essere quello della tempistica delle cessioni ma, di fatto, il primo colpo della nuova stagione sta per essere siglato.