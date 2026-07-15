Conte alla Gazzetta: «Oggi una squadra deve attaccare e difendere con più interpreti. Sapete cosa chiedevo ad Alisson?»

Antonio Conte ha svelato un retroscena della scorsa stagione relativo all’impiego di Alisson Santos. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Napoli ha avuto modo di parlare dei temi tattici del Mondiale 2026. Tra i concetti, ha parlato di come oggi una squadra di livello debba essere in grado di attaccare e di difendere con più giocatori, senza confinarsi in un modulo. Qui, ha poi svelato di assegnare un preciso compito ad Alisson Santos in fase di non possesso: seguire il terzino avversario che spingeva. Di seguito, ecco quanto raccontato.

Qual è la chiave tattica per creare una squadra vincente?

«L’atteggiamento di una squadra ormai è determinato dal numero di giocatori con cui attacca e con cui viene attaccata. Ecco perché non ha più senso parlare di moduli o di difesa a tre o a quattro. Si difende sempre in cinque o sei, perché non si può più concedere la superiorità numerica a un avversario che viene su con sei elementi. E quando attacchi, devi essere bravo a proteggerti: bisogna essere pessimisti e fare bene le preventive intuendo lo sviluppo avversario se perdi palla».

Questo significa che in allenamento la stessa azione viene provata nelle due fasi?

«Esattamente: la stessa situazione di gioco viene studiata per portare al tiro uno dei sei calciatori impegnati nella fase offensiva, ma anche per preparare gli altri quattro a intervenire in un certo modo se la palla viene persa. Nulla può essere lasciato al caso».

Quindi i vecchi moduli non esistono più?

«Proprio così, è cambiato tutto. Adesso esistono un sistema offensivo e un sistema difensivo. Contano i riferimenti: io ad Alisson chiedevo di seguire il terzino avversario che spingeva. In attacco possiamo giocare 3-2-5 e decidere se tra i tre dietro c’è un terzino oltre ai due centrali o magari c’è il play che si abbassa. Oppure 2-3-5 e perfino 2-2-6. Ma poi, quando difendi, di base sei con il 4-4-2 e spesso con il 5-4-1. I vecchi moduli raccontano un calcio che non c’è più, bisogna ragionare in modo diverso».