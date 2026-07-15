CdS – Nuovo stadio, spunta la valutazione dell’ex area Q8. I dettagli

Nella conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, si è parlato anche del tema stadio. Qui, l’Ad Andrea Chiavelli ha rivelato che l’area individuata è la zona ex Q8 di San Giovanni a Teduccio. Intanto, iniziano ad emergere i primi dettagli economici. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il sito avrebbe un valore tra i 50 ed i 60 milioni di euro.

“Ci sono emozioni, sogni e obiettivi. Uno su tutti: il nuovo stadio. Il primo passo nel secondo secolo azzurro, la base per continuare a progettare e scrivere vittorie: senza un’arena di proprietà, per citare le parole di De Laurentiis alla presentazione della nuova maglia ispirata ai 100 anni, non sarà possibile competere con i grandi club del Nord. La Juve ha già lo Stadium, le milanesi sono all’opera con la nuova arena di San Siro, la Roma è proiettata su Pietralata. Ma il Napoli non resta in disparte a guardare. Nei radar della società c’è un grande sito industriale dismesso di circa 38 ettari a San Giovanni a Teduccio, identificato come l’ex area Q8. Un tempo ospitava una raffineria e un domani potrebbe tingersi d’azzurro. A margine, cominciano anche a emergere dettagli sul valore del sito: a quanto pare è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro”.