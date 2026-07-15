CdS – Non solo la presentazione di Allegri, ieri sono partiti i test fisici a Castel Volturno: i dettagli

Ieri non c’è stata solo la presentazione di Massimiliano Allegri al San Carlo, ma anche l’avvio dei test fisici per la nuova stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, sono state valutate le condizioni di alcuni tesserati tra cui Alessandro Buongiorno. Oggi, il mister esordirà a Castel Volturno così come Vergara e Alisson Santos. Domani, il turno di elementi come Hojlund e Di Lorenzo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Mentre Allegri parlava al San Carlo, al centro sportivo di Castel Volturno lo staff tecnico e quello sanitario davano il via ai test fisici e alle visite mediche del primo gruppo di calciatori convocati per il raduno: si sono rivisti Buongiorno, gli uomini rientrati dai prestiti come Lucca, Cajuste, Marianucci e Lindstrom e con loro i ragazzi della Primavera convocati per il ritiro a Dimaro. La stagione è ufficialmente cominciata e oggi entrerà nel vivo: Allegri farà il suo esordio in sede e sarà anche la volta di una serie di protagonisti annunciati della stagione come Vergara e Alisson. Domani, invece, toccherà a Di Lorenzo, Hojlund, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, Politano e così via. I test si concluderanno giovedì e venerdì la squadra partirà per il Trentino”.