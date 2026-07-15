CdS – Milinkovic-Savic, il Napoli dialoga con l’Hull City per la cessione. I dettagli

Tra i temi di mercato dell’estate del Napoli c’è anche quello relativo al portiere. Uno tra Meret e Milinkovic-Savic potrebbe infatti venir ceduto. Al momento, lo scenario più probabile vede l’ex Udinese come titolare, ed il serbo come un potenziale partente. E per Vanja non mancano certamente delle proposte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, su di lui c’è l’interesse dell’Hull City, club neopromosso in Premier League. Sono in corso dei dialoghi tra il Napoli e la società inglese.