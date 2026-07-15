CdS – Capitolo laterale destro: il Napoli parla con la Fiorentina per Fortini. La situazione

Prosegue la telenovela relativa all’acquisto di un vice Di Lorenzo da parte del Napoli. Tra i vari nomi, circola anche quello di Niccolò Fortini, di proprietà della Fiorentina. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che racconta come il classe 2006 si aggiunga alla lista alla quale fanno già parte Favasuli, Dodô e Norton-Cuffy. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Nei discorsi per Dodô, registrando anche la stima di Grosso per Lang, il Napoli con la Fiorentina ha inaugurato un altro argomento: Niccolò Fortini, anni 20, esterno destro e sinistro ex Juve Stabia, 16 presenze la scorsa stagione in Serie A coi viola. C’è anche lui nel folto elenco del ds Manna per il ruolo di laterale di destra, l’alternativa a Di Lorenzo per la prossima stagione aspettando prima le uscite. Fortini si unisce al nome di Costantino Favasuli, classe 2004, due anni più grande, rivelazione in B con il Catanzaro di Aquilani e giocatore di prospettiva che, come Fortini, ha già esordito in Nazionale. Il ds Manna pensa anche a loro, sono simili per identikit e, soprattutto, sono under e dunque non occuperebbero posti in lista (come Norton-Cuffy del Genoa, altro classe 2004 che piace anche all’Everton) in lista a differenza di Dodô (27). Un dettaglio non trascurabile per una società che ha una rosa extra-large che va soprattutto sfoltita”.