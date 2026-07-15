CdM – Gilmour sarà a Dimaro, ma non è ancora pronto. Per lui lavoro individuale

Come sta Billy Gilmour? Lo scozzese, ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio durante un’amichevole con la sua nazionale contro Curaçao. Uno stop che ha costretto il calciatore ad assistere ai Mondiali da spettatore e dal quale non ha ancora completamente recuperato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, l’ex Brighton farà ugualmente tappa a Dimaro, pur non essendo pronto fisicamente. Per lui, in queste prime fasi di preparazione della stagione è previsto un recupero e un lavoro individuale.