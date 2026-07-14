Scotto: “Via libera per Favaruli e Fortin”

Il Napoli sta monitorando con grande attenzione due giovani terzini italiani.

L’esperto di mercato Giovanni Scotto, sul proprio canale Youtube ha aggiornato, sottolineando la volontà del Napoli di concludere le operazioni: “Mercato Napoli: via libera per due esterni italiani. Il primo è Costantino Favasuli del Catanzaro piace tanto alla società capitanata dal presidente e imprenditore Aurelio De Laurentiis. I numeri di Favasuli sono di tutto rispetto. Ok che si tratta comunque di Serie B, ma il Napoli sta monitorando con attenzione i giovani talenti che possano rappresentare anche il futuro del club.

“Fortini è l’altro esterno che piace molto al Napoli. La società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis ha seguito con interesse il calciatore ed è intenzionato a chiudere l’operazione, ma prima dovrà cedere alcuni calciatori“.