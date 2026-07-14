Pedullà: “Napoli interessato a Favaruli e Fortini”

Il Napoli prosegue nella ricerca del terzino destro da regalare a mister Allegri per affrontare al meglio le 3 competizioni della prossima stagione calcistica.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di SportItalia ha aggiornato sul proprio profilo X sulle operazioni del club azzurro, sottolineando come oltre al nome del brasiliano Dodò, attualmente alla Fiorentina, ci siano anche i nomi di due giovani italiani: “Il Napoli non trascura la linea italiana, valutati sia Favasuli che Fortini per la fascia destra“.