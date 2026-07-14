Malagò: “Maldini è sempre stato il mio piano A”

Il nuovo Presidente della FIGC Giovanni Malagò, ai microfoni di DAZN ha espresso le motivazioni dietro la scelta di Paolo Maldini: “Magari ci poteva essere un piano B e un piano C. Ma, per me, lui era il piano A assoluto. L’ho anche dichiarato, era la mia prima opzione. Nel caso le cose non fossero andate bene, come può accadere nella vita, magari ci potevano essere soluzioni alternative”. Malagò ha poi aggiunto: “La novità vera, sì, è Maldini, è Leonardo, non c’è dubbio. Però è anche la prima volta che un presidente federale si chiama fuori dal ruolo di presidente del Club Italia, o anche da un coinvolgimento in primis. Non vuol dire che l’ultima parola non l’abbia io: è corretto che l’abbia io, come responsabilità e come carica. Però non la calo dall’alto: sarebbe una follia, la devo condividere. Questa parola qui è stata una specie di mantra delle call fatte con Paolo e Leonardo nelle ultime due settimane, per essere sicuri di quello che stavamo facendo“.