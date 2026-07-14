Fabrizio Romano: “Zeballos vuole il Napoli”

Il Napoli è sempre più vicino al calciatore del Boca Juniors Exequiel Zeballos.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube ha aggiornato in merito alla trattativa, evidenziando come il calciatore sia sempre più voglioso di iniziare la sua nuova avventura: “Questione Zeballos, il club azzurro è pronto a presentarsi a breve dal Boca Juniors. Il Napoli presenterà la famosa offerta di cui vi parlavo una settimana fa: 10 milioni di dollari. Molti di voi si chiederanno perché non l’abbia ancora fatto. La risposta è semplice: il Napoli deve vendere. Siamo arrivati alla metà di luglio e il Napoli ha bisogno di fare cessioni. In questo momento ci sono tantissimi giocatori in rosa.

Il tema delle cessioni è fondamentale per poi andare dal procuratore di Zeballos, presentare l’offerta al Boca Juniors e, a quel punto, trattare sul prezzo. Oggi la proposta è di 10 milioni di dollari, più una percentuale sulla futura rivendita. Zeballos ha ribadito ancora una volta a Juan ‘Roman Riquelme, leggenda e presidente del Boca Juniors: ‘Voglio andare, voglio solo andare a Napoli’. Adesso l’operazione entra nel vivo, ma per poterla concretizzare il Napoli deve prima vendere”.