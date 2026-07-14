Fabrizio Romano: “Garnacho ha accettato la Roma. Quando il Napoli lo aveva trattato invece…”

Alejandro Garnacho, ala del Chelsea e accostato al Napoli per sostituire Kvicha Kvaratskhelia, avrebbe accettato la corte della Roma di mister Gasperini.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha aggiornato in merito all’ex Manchester United sottolineando anche un particolare sul Napoli: “Il calciatore può arrivare in prestito. Roma e Chelsea stanno lavorando per Alejandro Garnacho. La Roma sta cercando di trovare una soluzione per sbloccare l’operazione. La Roma ha il sì di Garnacho. Il giocatore è pronto per vestire la maglia dei capitolini.

Quando in passato il calciatore era stato richiesto da altre società italiane, Garnacho non voleva saperne. Adesso, invece, sì. E questa è la vera notizia. È quindi una vicenda assolutamente da tenere d’occhio, quella di Alejandro Garnacho e della possibilità che possa approdare alla corte del mister della Roma, Gian Piero Gasperini“.