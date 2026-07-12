Zazzaroni: “Oaktree pone limiti a Marotta”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport nel podcast “Football Club” ha analizzato il mercato ed i limiti imposti all’Inter: “Marotta ha sicuramente grandi competenze, conoscenze e capacità nel relazionarsi, è quello che ha più esperienza e gli ha fatto bene l’esperienza alla Juve. Ma ha questa tagliola che è Oaktree. Non voglio dare tutte le colpe ad Oaktree che è un fondo. Però pone dei blocchi in un mercato in cui siamo già secondari. Guarda quello che sta succedendo con Curtis Jones con il Nottingham Forest che può mettere 35 milioni di sterline sul tavolo e prenderlo e che era un obiettivo dell’Inter che poteva metterne 20 milioni di sterline, al massimo 25. Se tu sei in ritardo, se non sei dinamico da questo punto di vista, avendo meno risorse arrivi ultimo. E la Premier ha capacità di spese più alte e anche questo è un dato di fatto.

Starei molto attento. Dalla Cina poi non arrivano belle notizie per Oaktree sulla valutazione dell’Inter quando c’è stata la cessione. Cercheremo di verificarle perché sarebbe veramente un brutto colpo“.