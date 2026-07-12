Scotto: “Ipotesi scambio tra Dodò e Noa Lang”

Il giornalista Giovanni Scotto, sul proprio profilo YouTube ha fatto il punto sulle trattative in casa Napoli: “Il Napoli è alla ricerca di un laterale destro. Piace Dodo della Fiorentina. Ha il contratto in scadenza tra un anno, nel 2027. Si tratta di un classe 1998. Potrebbe approdare nel capoluogo campano a una cifra piuttosto bassa, si parla di circa 17 milioni di euro.

Alla Fiorentina piace Noa Lang e sarebbe lieta di avere il calciatore del Napoli. Grosso, nuovo allenatore dei viola, vuole un calciatore come l’olandese, capace di saltare l’uomo. Si parla quindi di uno scambio tra i due calciatori anche se l’esterno degli azzurri ha una valutazione più ampia. Allegri gradisce l’esterno dei toscani, ma vuole valutare anche Noa Lang.

Hasa e Zerbin andranno al Frosinone. Ambrosino invece approderà al Modena. Dovrebbero essere le prime tre cessioni che chiuderà il Direttore Sportivo Giovanni Manna. Il dirigente cercherà di venderli in prestito prima venerdì”.