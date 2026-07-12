Lukaku: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo, abbiamo dato tutto”

Scritto da:
Nicola Penta
-

Romelu Lukaku è stato tra i protagonisti del Mondiale del Belgio di Rudi Garcia, eliminato ai quarti di finale dalla Spagna.

La punta del Napoli, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un post per ringraziare lo staff, i compagni di squadra e i tifosi dopo l’eliminazione: “Abbiamo dato tutto ma il risultato non è andato in nostro favore. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo: abbiamo dimostrato coraggio e mentalità quando è stato necessario. Speriamo di essere riusciti a dare alle persone a casa qualcosa per cui guardare con fiducia al futuro, ma questo è solo parte del percorso e continueremo a migliorare”.

Articolo precedenteVenerato: “Per Zeballos accordo definito tra le parti, si attende il si del Boca Juniors”
Articolo successivoSchira: “Zeballos ha rifiutato 5 offerte per il Napoli”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE