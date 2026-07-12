Il Mattino-Su Lukaku interesse di diversi club: i dettagli

Il futuro di Romelu Lukaku è molto incerto e la finesta di mercato estiva dovrà portare ad una risoluzione.

Sul calciatore belga, secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sarebbe l’interesse di diversi club tra cui Ajax, Besiktas, Monaco e Fenerbahce ma l’ex Inter e Chelsea vorrebbe separarsi dal Napoli solo per squadre che possano dargli almeno 6 milioni di ingaggio, in caso contrario resterebbe alle pendici del Vesuvio e giocandosi le proprie chance sotto la nuova gestione Massimiliano Allegri.